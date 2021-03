Rel ettert voort bij Vitesse: Rentree Bazoer laat op zich wachten

samenvatting Ten Hag na zege Ajax: ‘Ik wilde moorde­naars achterin hebben’

7 maart Trainer Erik ten Hag was niet helemaal tevreden na de thuiszege van Ajax op FC Groningen (3-1). ,,We deden heel veel dingen goed”, zei hij. ,,Maar we hadden veel eerder afstand moeten nemen. We hebben wel zeven grote kansen gemist. Daarom bleef het lang een intense wedstrijd.”