Reductie van salaris dient bij PSV een dubbel doel

Betaald voetbal KNVB gooit reddings­boei uit: noodfonds en versoepel­de licentie-ei­sen

7:10 Clubs in het betaalde voetbal krijgen veel meer tijd van de KNVB om hun begroting in te leveren. In Zeist kijken ze of het licentiesysteem voor komend seizoen überhaupt nog kan worden toegepast.