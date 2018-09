Redan, Boadu, Ihattaren: zij lieten zich afgelopen week wél zien

KNVB blij dat wedstrij­den dit weekend kunnen doorgaan

13:28 De KNVB is blij dat de aangekondigde staking van de politie is opgeschort. Het betekent dat alle wedstrijden in de eredivisie en eerste divisie kunnen doorgaan. ,,We zijn voor de fans en clubs blij dat er gewoon gevoetbald kan worden'', meldt de KNVB.