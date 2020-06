Recordinternational Spitse blikt terug op vijf memorabele momenten: ‘Tranen in mijn ogen’

Debuut op WK

6 juni 2015 is een datum die nog altijd bij veel Oranje Leeuwinnen een glimlach op het gezicht doet verschijnen. Destijds debuteerde de Nederlandse vrouwenploeg op het WK voetbal in Canada. En hoe. De vrouwen sleepten in een zware wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland direct de drie punten in de wacht. ,,Ja, dat is heerlijk’’, blikt Spitse terug. ,,We waren nog nooit op een WK geweest, maar we wilden wel meteen laten zien wat we konden. Dat hebben we toen goed gedaan. Uiteindelijk strandden we helaas in de achtste finale tegen Japan, maar het was een prachtige ervaring. Van zulke toernooien spelen word je alleen maar beter.’’ Het was het moment dat de wereld voor het eerst kennismaakte met een topland in wording.

Volledig scherm Kwalificatie voor het WK in 2015. © Menno Ringnalda

EK-titel

Want twee jaar later kroonde Oranje zich in eigen land al tot Europees kampioen, na een 4-2 zege op Denemarken. ,,Onze ontwikkeling werd beloond. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het zo snel had kunnen gaan, hoor. Natuurlijk hadden we kwaliteiten, maar het is een droom om twee jaar na je mondiale debuut zo’n grote prijs te winnen. Na het laatste fluitsignaal kwamen alle emoties los. Dit was waar we zo hard voor hadden gewerkt. Een eindtoernooi spelen is echt het mooiste wat er is. Ik weet nog goed dat ik in de slotfase al tranen in mijn ogen had, zo’n mooi moment was het. Absoluut het hoogtepunt uit mijn loopbaan, ja.’’

Volledig scherm Sherida Spitse wordt bejubeld. © Pim Ras Fotografie

Record voor Spitse

Ook persoonlijk beleefde Spitse tal van onvergetelijke momenten in het Oranje-shirt. Op 27 februari 2019 ging haar naam definitief in de recordboeken toen zij tegen Spanje Annemieke Kiesel-Griffioen passeerde als speelster met de meeste interlands voor de Leeuwinnen op de teller. Inmiddels staat haar aantal op 178 optredens. ,,Haha, dat is zeker iets waar ik vroeger niet op had gerekend. Ik wilde dolgraag profvoetbalster worden, maar dat ik zo veel wedstrijden zou spelen... Daar ben ik wel heel trots op. Als het aan mijzelf ligt, ga ik voor de tweehonderd. Dat moet te doen zijn.’’

Quote Als je op het veld staat en je ziet meer dan 30.000 uitzinnige Oran­je-fans, dan maakt dat me zeker trots. Sherida Spitse.

Best bezochte Leeuwinnenwedstrijd ooit

Het vrouwenvoetbal was lang een ondergeschoven kindje in Nederland, maar de huidige successen van de ploeg van Sarina Wiegman zorgen voor veel aandacht én fans. In aanloop naar het WK 2019 sneuvelde het bezoekersrecord voor een interland van de Leeuwinnen. In de uitzwaaiwedstrijd tegen Australië hadden meer dan 31.000 mensen een plekje in het Philips Stadion. ,,Dat is echt geweldig. Eerst speelden we in stadions die 8.000 plekken hadden en die waren nauwelijks vol. Als er zo veel mensen op ons afkomen, weet je dat je iets losmaakt bij de fans. Daar doe je het uiteindelijk voor. Als je op het veld staat en je ziet meer dan 30.000 uitzinnige Oranje-fans, dan maakt dat me zeker trots.’’

In vier jaar van debutant naar finalist

Uiteindelijk liep de WK-finale van 2019 tegen de Verenigde Staten (2-0 nederlaag, red.) uit op een teleurstelling, maar volgens Spitse is het zeker geen dieptepunt. ,,Ik zie het zelfs als een hoogtepunt. Vier jaar terug stelden we nog maar weinig voor in het vrouwenvoetbal, nu behoorden we gewoon tot de favorieten. Tegenstanders gingen zich op ons instellen en we kregen veel lof van andere landen. Dat is een hele eer. Als je het EK wint en twee jaar later de finale op het WK haalt, is dat gewoon razend knap. Dat doe je niet zomaar even. Uiteindelijk hebben we verdiend verloren, maar het maakt me trots dat we in zo’n korte tijd zijn uitgegroeid tot topland.’’