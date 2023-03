Recordaantal fans bij vrouwenvoetbal: Ajax morst punten tegen Feyenoord in Johan Cruijff Arena

De Klassieker in de eredivisie voor vrouwen tussen Ajax en Feyenoord (1-1) heeft een recordaantal toeschouwers getrokken. Ajax verkocht 33.742 kaarten voor het duel dat voor het eerst in de Johan Cruijff Arena werd gespeeld. Dat was een ruime verbetering van het record dat eind vorig seizoen werd gevestigd. Toen speelden de vrouwen van Feyenoord en Ajax voor 14.618 toeschouwers in De Kuip.

De afgelopen weken werd al duidelijk dat dat record in Amsterdam ruimschoots zou worden verbeterd. Ajax verkocht in rap tempo kaarten voor het vrouwenduel in de Arena. De teller stond vrijdag op zo’n 31.000 tickets, zaterdag kwamen daar nog wat verkochte kaarten bij. De Amsterdamse club maakte tijdens de wedstrijd bekend dat er 33.742 toeschouwers in het stadion zaten.

Volledig scherm Volop fans bij Ajax - Feyenoord. © ANP

Het duel eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. De meeste opwinding vond plaats binnen vijf minuten na rust. Maxime Bennink opende de score namens Feyenoord, maar de Rotterdammers waren die voorsprong bijna direct weer kwijt. Ashleigh Weerden trok de stand namelijk weer gelijk: 1-1, wat ook de eindstand was. Vooral Ajax was teleurgesteld met dat resultaat terwijl bij Feyenoord het punt gevierd werd. Het verschil met koploper FC Twente is nu voor Ajax namelijk opgelopen tot vijf punten. De Amsterdammers staan nog wel tweede met liefst elf punten meer dan Fortuna Sittard. Feyenoord staat zesde.

Het record bij een voetbalwedstrijd van vrouwen is 91.648 toeschouwers. Zoveel mensen zaten in april vorig jaar op de tribunes van Camp Nou bij het duel tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg in de halve finales van de Champions League voor vrouwen.

