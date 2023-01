Record: meer dan 2 miljoen kijkers stemmen af op klassieker

ESPN deed ook goede zeken met de voor- en nabeschouwing. Die werden door respectievelijk 733.000 en bijna 1,1 miljoen mensen gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek. De samenvattingen van de Eredivisie op NPO 1 trokken in de vooravond bijna 1,9 miljoen kijkers.

Het duel in De Kuip eindigde in een 1-1 gelijkspel. De Rotterdammers blijven daarmee koploper in de Eredivisie. Ajax bezet nu de vijfde plaats.