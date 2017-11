Real-huurling Peeters uit selectie VVV gezet

Dat Ambrose niet scoort is niet alleen zijn schuld

11:32 De verdediging is zo lek als een mandje en de keeper is een bron van onrust, maar ook in aanvallend opzicht is het behelpen. Van alle clubs uit de eredivisie heeft NAC de minste balcontacten op de helft van de tegenstander (2.505) en de minste voorzetten uit open spel (117). Dat berekende statistiekenbureau Opta Sports in aanloop naar het treffen met Heracles zaterdagavond.