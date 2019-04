Reacties op verplaatsing speelronde 33: ‘Helemaal klaar mee’

Willem II-coach Adrie Koster ziet de sportieve voordelen van het verschuiven van de voorlaatste speelronde. Hij kan daardoor waarschijnlijk in alle wedstrijden een beroep doen op Jordens Peters, zijn centrale verdediger.



Peters moet vanwege de toestand van het kraakbeen in zijn knie waken voor overbelasting. In een week met drie wedstrijden, waarvan twee op kunstgras, had hij er waarschijnlijk een moeten laten schieten. ,,Nu kan hij de belasting waarschijnlijk wel aan”, aldus Koster. ,,Een ander voordeel is dat we ons na de thuiswedstrijd tegen PSV tien dagen helemaal op de finale kunnen focussen.”