Rapportcijfers Oranje | Zware onvoldoendes voor bondscoach en vrijwel alle spelers na afgang

Georginio Wijnaldum zag krediet snel verdampen bij Louis van Gaal: ‘Of het is uitgespro­ken? Dat denk ik niet’

Toen Louis van de Gaal de deur in Zeist achter zich dichttrok, werd die meteen wagenwijd opengezet voor Georginio Wijnaldum (32). Als de speler van AS Roma fit is, is hij voor Ronald Koeman een zekerheidje bij Oranje. ,,Het voelt heel vertrouwd hier.’’