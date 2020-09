Rapportcijfers: Antony schittert, Bruma schuttert

Weinig hoge cijfers dit weekeinde in de eredivisie maar de Braziliaan Antony van Ajax trok zich daar weinig van aan. De matchwinnaar kreeg als enige speler een 8 voor zijn optreden tegen Vitesse. In die wedstrijd zorgde hij voor de winnende treffer.

Feyenoord João Teixeira kreeg een 7,5 voor zijn optreden in de Kuip. Mede door hem stapte Feyenoord tegen ADO Den Haag nog als winnaar van het veld. Ook Joël Drommel van FC Twente, Saglam (Willem II), Peña (FC Emmen), Leemans (PEC Zwolle) en Hardeveld (Heracles) kregen dat cijfer.

PSV’er Bruma kreeg met een 3,5 het laagste cijfer van het weekeinde. De Portugees deed niet veel goed in Almelo, waar zijn ploeg teleurstellend gelijkspeelde. Ploeggenoot Mohamed Ihattaren kreeg ook een onvoldoende (4) net als bijvoorbeeld Groningen-doelman Sergio Padt en drie spelers van Sparta.

FC Twente – FC Groningen 3-1

FC Twente: Drommel 7,5; Ebuehi 6, Plegezuelo 6,5, Schenk 6,5, Oosterwolde 4 (59. Smal 6); Brama 6, Roemeratoe 6 (78. Zerrouki -), Bosch 6; Cerny 7 (60. Lamprou 6), Danilo 7 (78. Jeremejeff -), Menig 6 (90. Dumic -).

FC Groningen: Padt 4; Dankerlui 6, Dammers 4 (76. Suslov -), Itakura 4,5, Van Hintum 6 (76. Leal -); El Hankouri 5 (65. Joosten -), El Messaoudi 6,5, Matusiwa 6, Van Kaam 6; Strand Larsen 5 (65. Postema -), Lundqvist 5,5 (65. Balk -).

Scheidsrechter: Van Eijk 6.

Man of the match: Zijn trainer Ron Jans vermoedt dat hij weleens Oranje zou kunnen halen. Tegen FC Groningen onderscheidde Twente-keeper Joël Drommel zich andermaal als een betrouwbare doelman.

Volledig scherm © BSR Agency

PEC Zwolle – Sparta 4-0

PEC Zwolle: Zetterer 6,5; Van Wermeskerken 7, Kersten 6,5, Van Polen 6,5, Paal 7; Nakayama 7, Drost 6,5, (67. Saymak -), Huiberts 6,5 (74. Van den Belt -), Leemans 7,5 (83. Reijnders -) ; Ghoochannejhad 7 (74. Van Duinen -), Pherai 6 (82. Tedic -).

Sparta: Van Leer 5; Abels 4, Vriends 5, Beugelsdijk 5, Pinto 4; Harroui 5,5 (63. Emegha -), Auassar 4,5 (82. Mijnans -), Fortes 5 (82. L. Duarte), Meijers 5,5, Rayhi 5,5, Thy 4 (73. Gravenberch -).

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: Na zijn fraaie goal tegen AZ scoorde Clint Leemans tegen Sparta alweer. Daarmee heeft hij nu al de helft van zijn hele doelpuntenproductie van vorig seizoen bereikt. Sowieso het stralend middelpunt van het zegevierende PEC Zwolle met zijn TikTokdansje.

Volledig scherm © BSR Agency

Fortuna Sittard – AZ 3-3

Fortuna Sittard: Koselev 5; Cox 6,5 (83. Dianessy -), Ninaj 5, Janssen 6, Rota 5,5; Tekie 6, Flemming 7, Smeets 6,5; Seuntjens 6, Polter 6 (77. Sambou -), Semedo 6,5 (74. Hansson -).

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Letschert 5,5, Hatzidiakos 5 (71. Reijnders -), Wijndal 6; Koopmeiners 6, De Wit 6,5, Midtsjø 6; Gudmundsson 4,5 (68. Sugawara -), Boadu 5,5 (84. Druijf -), Aboukhlal 6,5 (85. Leeuwin -).

Scheidsrechter Kuipers: 6,5.

Man of the match: Zomeraanwinst Zian Flemming was de redder in nood voor Fortuna met zijn twee goals tegen AZ. Frappant: hij scoorde drie van zijn vier eredivisiegoals tegen de Alkmaarders.

Volledig scherm © BSR Agency

Heerenveen – VVV 1-0

Heerenveen: Mulder 6,5; Floranus 6, Van Hecke 7, Bochniewicz 7, Woudenberg 5,5; Kongolo 6, J. Veerman 7 (82. Dresevic -), Batista Meier 7 (68. Hajal -); Van Bergen 5,5, H. Veerman 6, Van der Heide 6,5 (82. Driouech -).

VVV: Kirschbaum 7; Pachonik 5, Gelmi 6, Kum 6, Dekker 5,5; Post 6 (46. S. Janssen 5), Linthorst 6, Van Crooy 6, Hupperts 5 (68. Van Dijck -), Giakoumakis 6, John 5 (68. Arias -).

Scheidsrechter Blom: 5.

Man of the match: In de derde speelronde van het seizoen was er maar weer een Veerman man van de wedstrijd bij een duel van Heerenveen. De beurt viel dit keer ten deel aan Joey, de maker van het enige doelpunt. Hij vijzelde er zijn doelpuntenbetrokkenheid er maar weer eens mee op. Veerman was bij negen treffers betrokken in heel 2020.

Volledig scherm © BSR Agency

Ajax – Vitesse 2-1

Ajax: Onana 7; Mazraoui 7, Schuurs 5 (31. Timber 6,5), Blind 6, Tagliafico 6; Alvarez 4,5, Kudus 7; Antony 8, Promes 6 (88. Traoré -), Tadic 6; Labyad 5,5 (46. Ekkelenkamp 7).

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 6, Bazoer 7, Hajek 6; Dasa 6 (81. Buitink -), Bruns 5 (61. Vroegh -), Tannane 7, Bero 6, Wittek 6 (81. Manhoef -); Openda 5, Darfalou 5 (61. Broja -).

Scheidsrechter Van Boekel: 5.

Man of the match: De twee zomeraanwinsten van Ajax redde de club tegen Vitesse. Na een briljante run van Mohammed Kudus was het Antony die de winnende treffer maakte tegen Vitesse. Twee weken geleden was hij ook al verantwoordelijk voor de winnende goal tegen RKC.

Volledig scherm © ANP

Feyenoord – ADO Den Haag 4-2

Feyenoord: Bijlow 6,5; Nieuwkoop 6, Geertruida 6, Senesi 7, Haps 6; Toornstra 6, Fer 6, Kökcü 5 (46. Teixeira 7,5); Berghuis 6,5, Bozenik 4,5 (85. Burger -), Linssen 5 (46. Narsingh 6,5).

ADO Den Haag: Koopmans 5,5; Van Ewijk 6, Bijen 5,5, Pinas 5,5, Faye 4,5; De Boer 7 (90. Goossens -), Bourard 5,5, Rigo 5,5 (90. Pascu -); Besuijen 6 (78. Ould-Chikh -), Arweiler 6 (78. Kramer -), Catic 5,5 (58. Ratiu 5).

Scheidsrechter Higler: 6.

Man of the match: Nieuwkomer João Teixeira viel zondagmiddag op door zijn perfecte balbehandeling. Nadat de Portugees in de tweede helft binnen de lijnen kwam, kon Feyenoord de 1-1 uitbreiden tot een 4-2 overwinning.

Volledig scherm © ANP

FC Utrecht – RKC 3-1

FC Utrecht: Paes 5,5; Klaiber 6, St. Jago 6,5, Hoogma 6, Warmerdam 6,5; Van de Streek 6, Gustafson 5, Boussaid 6 (76. Elia -); Kerk 6,5, Mahi 6 (70. Emanuelson -), Ramselaar 5 (70. Arzani -).

RKC: Lamprou 7; Bakari 5,5, Meulensteen 6,5, Touba 6,5, Wouters 5,5; Olsak 5,5 (82. Ngonge -), Anita 6,5, Tahiri 6; Efmorfidis 5,5 (46. El Haddouti 6), Stokkers 4,5 (46. Damascan 7), Daneels 5,5 (71. Sow -).

Scheidsrechter Mulder: 6.

Man of the match: RKC-keeper Kostas Lamprou kon de schade voor RKC nog enigszins beperkt houden, waardoor zijn ploeg nog lang in de running bleef.

Volledig scherm © ANP

FC Emmen – Willem II 1-1

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 5, Bakker 6, Araujo 6,5, Cavlan 6,5; Ben Moussa 6, Peña 7,5, Tibbling 6,5; Laursen 6 (90. Jansen -), Kolar 5,5 (61. Payne 6), De Leeuw 7 (75. De Vos-).

Willem II: Ruiter 6,5, Nelom 5 (53. Köhler -), Holmen 6,5, Van der Avert 6, Köhn 7; Saddiki 5,5, Saglam 7,5, Llonch 7; Nunnely - (26. Yeboah 5), Pavlidis 6,5, Trésor 6.

Scheidsrechter Van de Graaf: 6,5.

Man of the match: Vooral toen FC Emmen nog met elf man op het veld stond, toonde Sergio Peña weer zijn kwaliteiten op de Oude Meerdijk. Tot een overwinning voor zijn ploeg Emmen leidde dat nog niet.

Volledig scherm © BSR Agency

Heracles – PSV 1-1

Heracles: Brouwer 6,5; Breukers 6,5 (79. Schoofs), Rente 6,5, Pröpper 6,5, Knoester 6,5, Hardeveld 7,5; Kiomourtzoglou 7, Bijleveld 6, Vloet 7, Bakis 6,5 (57 Van der Water 6) , Szöke 6 (57. Burgzorg 6).

PSV: Mvogo 7; Dumfries 6, Teze 6, Viergever 6, Max 7; Rosario 5,5, Mauro 4,5 (46. Madueke 6), Sadílek 4,5 (46. Thomas 6); Bruma 3,5, Ihattaren 4 (46. Malen 6), Gakpo 5 (78. Boscagli -).

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man of the match: De vaak zo door zoveel en zware blessures geteisterde back Jeff Hardeveld speelde een verdienstelijke wedstrijd tegen PSV. Zijn team had misschien wel meer verdiend tegen de Eindhovenaren.

Volledig scherm © BSR Agency