Rapportcijfers | Alleen Klaassen scoort een ruime voldoende, Memphis Depay matig

FC Utrecht flikt het onmogelij­ke bij Ajax: ‘Hier met 0-1 weggaan is gewoon een toppresta­tie’

3 oktober Stunten bij Ajax (0-1) en de beste seizoensstart aller tijden beleven: het zijn prachtige dagen voor diegenen die FC Utrecht liefhebben. Wat vooral beklijft, is hoe bijzonder het is om dit Ajax in eigen huis te kloppen.