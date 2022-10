Ralf Seuntjens heeft agressieve vorm van kanker: ‘Niemand vraagt nu meer of ik al aan chemotherapie ben begonnen’

Tumor geconsta­teerd bij voormalig NAC-spits Ralf Seuntjens: ‘Onwerke­lijk’

Nauwelijks twee maanden na zijn vertrek naar Japan is Ralf Seuntjens halsoverkop teruggekeerd naar Nederland. Aanleiding is een tumor die bij hem gevonden is. Dat heeft de 33-jarige voormalig NAC-speler donderdagochtend medegedeeld via Instagram.

