Raiola direct in beroep na schorsing van drie maanden in Italië

Meerdere ingewijden bevestigen dat zijn concurrent-zaakwaarnemer Dario Paolillo in 2015 bij de transfer van Scamacca naar PSV de spelersmakelaar van Scamacca was en dat Raiola niet in beeld was. De Nederlandse zakenman Stephan Popelier en Ron Mazor deden in ons land destijds samen met Paolillo de transfer, bevestigde Popelier donderdag desgevraagd. Hij meent ook dat een koppeling van de PSV-transfer van Scamacca aan de schorsing van Raiola puur speculatief is. ,,Bij mijn weten is Raiola hem pas ongeveer anderhalf jaar later gaan begeleiden.”



Scamacca was bij zijn komst naar PSV een boomlange knaap van 16 jaar, Italiaans jeugdinternational en gold als een enorm talent. Uiteindelijk kwam dat er bij PSV totaal niet uit en twee jaar later vertrok hij naar Sassuolo. Later flopte Scamacca in Nederland ook na een huurtransfer bij PEC Zwolle, waar hij volgens berichtgeving van De Stentor mede door Raiola werd gestald. Enige tijd na die huurtransfer zijn makelaar en speler uit elkaar gegaan, is inmiddels duidelijk. Op dit moment werken zij dan ook niet meer samen.



Raiola weet naar eigen zeggen niet wat de reden is voor de schorsing en gaat dus ook niet in op speculaties in de pers. Hij werkt ondertussen wel gewoon door. ,,Het is wel een schorsing, maar alleen voor de Italiaanse markt hè. En die schorsing vechten we aan.” PSV-aanvaller Lozano stond een tijd in de belangstelling van het Italiaanse SSC Napoli. Of de schorsing van zijn zakelijke begeleider Raiola gevolgen kan hebben voor een eventuele overgang, is nu niet aan te geven.