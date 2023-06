Rafael van der Vaart trots dat zoon bij Ajax gaat voetballen: ‘Heb klein traantje moeten wegpinken’

„Ja dat is heel leuk”, vertelde Rafael van der Vaart, die bij de NOS als analist aanwezig was voor Nederland tegen Italië. „Hij mocht een weekje stagelopen bij Ajax. Dat heeft hij dusdanig goed gedaan dat ze hem de kans geven om een jaar bij Ajax te voetballen. Gisteren is dat allemaal een beetje gebeurd. Ik was het park nog niet af of ik kreeg al berichten. Ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van. Het is wel je zoon, maar ik wil ook zoveel mogelijk afstand. Aan de andere kant moet je er ook niet te panisch over doen, want we zijn natuurlijk hartstikke trots.”