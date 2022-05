Rafael van der Vaart in actie tegen homofobe spreekkoren

Willem II heeft alleen na zege op FC Utrecht kans op handhaving: ‘Er heerst rust in de ploeg’

Willem II strijdt zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht voor een laatste kans op handhaving. De club uit Tilburg degradeert als het verliest of gelijkspeelt. Na een zege is de ploeg van Kevin Hofland afhankelijk van Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. De nummers 16 en 15 van de ranglijst verdedigen in de laatste speelronde een voorsprong van 2 punten op Willem II.

