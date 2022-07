Rafael van der Vaart doet goed woordje voor Matthijs de Ligt in Duitsland: ‘Beduidend beter dan Niklas Süle’

NAC strikt middenvel­der Plat voor twee jaar

Op dezelfde avond dat NAC met goed nieuws komt over Roy Kortsmit is Alex Plat gepresenteerd als de volgende versterking voor het komende seizoen. De 24-jarige middenvelder komt transfervrij over van FC Volendam en tekent voor twee jaar met een optie voor een derde seizoen.

1 juli