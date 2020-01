Racismezaak FC Den Bosch naar tuchtcommissie KNVB

Video NAC-ta­lent Siereveld klaar om te knallen

15:30 ,,Ik ben een fysiek sterke centrale verdediger die altijd de voetballende oplossing probeert te zoeken, kan goed in de duels spelen en ben aardig snel.” Aan de introductie van de 17-jarige Gylermo Siereveld mankeert weinig. Het zal niet lang duren of de voorstopper gaat zijn minuten krijgen in het eerste van NAC.