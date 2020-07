Quiz | Wie was in 1970 de eerste aankoop van FC Utrecht?

FC Utrecht wil in jubileum­jaar nu écht top 3 aanvallen: ‘Lat moet hoger’

15:59 Een aanval doen op de traditionele top 3. Dat is de missie van FC Utrecht in het jubileumjaar. Een missie die wel vaker heeft geklonken in Utrecht, maar nu in het jaar van het 50-jarig bestaan kracht wordt bijgezet met T-Mobile als nieuwe geldschieter.