Quiz | Met welke verdwenen profclub werd Dick Advocaat kampioen in de eerste divisie?

Vroeger betekende het paasweek­ein­de twee duels spelen

13 april Vandaag eindeloos eieren gezocht? Of verstopt? In de rij gestaan bij een woonboulevard (met uiteraard anderhalve meter afstand)? In de jaren tachtig werd er tijdens het Paasweekeinde een dubbel eredivisieprogramma afgewerkt. Met twee wedstrijden in drie dagen. Die traditie is stilletjes verdwenen. Hoe was dat vroeger, voetballen met Pasen?