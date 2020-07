Quiz | Hoe vierde Miedema haar goal waarmee ze topscorer aller tijden Oranje werd?

Clubs hebben vooralsnog weinig aan Field Lab-sta­tus: Coronare­gels blijven gelden in testfase

9:42 Dat het Philips Stadion door de KNVB is aangewezen als zogeheten ‘Field Lab’ lijkt de club en het betaald voetbal vooralsnog weinig op te leveren. De KNVB heeft zeven stadions in ons land deze kwalificatie gegeven en hoopte op de locaties volop te kunnen testen om zo snel mogelijk weer overal volle stadions te krijgen. Bij de testen moeten echter alle op dit moment geldende regels in acht worden genomen.