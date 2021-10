Quinten en Jurriën Timber slapen bij elkaar op de kamer voor onderlinge clash: ‘Misschien haal ik wel een grap uit’

Stelling 1: Bij die ene gasttraining met Oranje blijft het voor Quinten niet

Q: ,,Nee, daar gaan we niet van uit. Het was mooi om mee te maken, maar ik hoop het wel vaker te doen en uiteindelijk vast bij Oranje te komen. Daar zijn we nog lang niet. Eerst bij FC Utrecht en Jong Oranje en dan zien we wel waar het eindigt. Maar mijn droom is inderdaad wel om bij Oranje te komen, uiteraard. Of ik het gevoel had dat ik het bij kon benen? Het was best kort, zoveel hebben we niet gedaan, maar het gevoel was goed en het smaakt naar meer.”