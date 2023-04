Quilindschy Hartman over AS Roma: ‘Het is soms vervelend gedrag dat ze laten zien’

Hartman speelde een hoofdrol in de kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League. De linksback van Feyenoord was voor de winterstop de aangever bij de 1-0 van Santiago Giménez tegen Lazio en die winstpartij was voldoende voor groepswinst.

,,AS Roma speelt een heel ander voetbal dan wij gewend zijn’’, zegt Hartman. ,,Ik kijk vrij veel voetbal, maar Torino tegen AS Roma heb ik niet gekeken. Wel wat andere wedstrijden van AS Roma. Wat mij opvalt als ik die ploeg zie spelen? Het is soms bloed onder de nagels vandaan halen, irriteren, soms vervelend gedrag dat ze laten zien. Het is aan ons om rustig te blijven, ons hoofd koel te houden. En op het veld laten zien wat voor ploeg Feyenoord is. Dat wij ook van AS Roma kunnen winnen.’’