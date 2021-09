QR-code? Je kunt je oneindig boos maken, maar soms is het slimmer om gewoon je zegeningen te tellen

Podcast met Hugo Borst | ‘Ik duim voor Feyenoord dat er achterin niemand gebles­seerd raakt’

14 september De Europese toernooien gaan van start met de poulefase. Feyenoord speelt vanavond in Israël voor de Conference League. In de Champions League staat de ontmoeting op het programma tussen Barcelona en Bayern Munchen. Daarover praat presentator Etienne Verhoeff met Hugo Borst in een nieuwe AD Voetbalpodcast.