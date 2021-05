Publiek bij de play-offs: duidelijk competitievervalsing, maar niet over zeuren

Poll Emmen in play-offs favoriet als nummer 16 eredivisie? Vergeet het maar!

17 mei Dankzij een indrukwekkende eindsprint krijgt de tot voor kort gedoodverfde degradant Emmen in de play-offs nog een herkansing op lijfsbehoud. Maar is dat wel zoveel reden tot opluchting in Drenthe? Niet als je kijkt naar het lot van de nummer 16 van de eredivisie van de laatste jaren.