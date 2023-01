PSV’ers begrijpen niets van ‘bizar’ puntenverlies: ‘We hebben allemaal gefaald’

Bij PSV was het ongeloof groot na afloop van het teleurstellende gelijkspel ( 2-2 ) op bezoek bij Fortuna Sittard. In de 99ste minuut kwamen de tien Limburgers nog langszij bij de Eindhovenaren, die daardoor twee kostbare punten lieten liggen. Onvoorstelbaar, onnodig en bizar, vond trainer Ruud van Nistelrooij.

,,De kansenverhouding is duidelijk", begon PSV-trainer Van Nistelrooij aan zijn analyse bij ESPN. De cijfers waren inderdaad duidelijk. Alles bij elkaar kwamen de bezoekers tot 32 schoten, tegenover ‘maar’ 6 van de Limburgers. Aan het einde van een eenzijdige eerste helft was PSV op achterstand gekomen. ,,Bij die eerste goal zie je er zelf niet goed uit. Dat was misschien wel het enige moment dat Fortuna een beetje gevaarlijk werd.”

Na de pauze leek PSV in Sittard alsnog orde op zaken te gaan stellen, mede dankzij een rode kaart voor Dogan Erdogan. ,,We bleven rustig en deden hetzelfde, waardoor de kansen bleven komen. De rode kaart maakte dat ook makkelijker. Die kansen kan je op een rij komen. Hoe je dan alsnog tegen tien man tegen een counter aanloopt is onvoorstelbaar", aldus Van Nistelrooij. In eerste instantie trof Burak Yilmaz de lat en daarna ging Guus Til in de fout. Daardoor mocht diezelfde Turkse aanvoerder van elf meter aanleggen en voor 2-2 tekenen. ,,Bij die kans moet je al beseffen waar het om draait en beter staan. Allebei onze backs zijn weg. We kruipen door het oog van de naald en daarna is het alsnog raak.”

Volledig scherm © Pro Shots / Johan Manders

,,Dit was zo niet nodig geweest. Als je alles uit deze wedstrijd op een rijtje zet is het ongekend dat we hier niet winnen. Je maakt er twee en dat is nog te weinig. Het zijn enerzijds de goals die je zelf onnodig weggeeft, want het is niet zo dat de tegenstander iets geweldigs doet, en aan de andere kant de kansen die je zelf niet afmaakt. We moeten deze bizarre wedstrijd achter ons laten.”

De Jong: ‘We hebben allemaal gefaald’

Aanvoerder Luuk de Jong trok zo ongeveer dezelfde conclusies als zijn trainer. ,,We hebben alles aan onszelf te wijten", zei de spits die zelf niet kon bijdragen aan de Eindhovense doelpuntenproductie, ondanks het grote aantal kansen. ,,In de eerste helft moet je er al drie, vier maken. Na rust heb je misschien wel twintig momenten waarbij je in overtal komt, en die speel je niet goed uit. We moeten zo'n duel in het slot gooien. Dit is echt heel slecht van ons.”

Volledig scherm Luuk de Jong. © Pro Shots / Johan Manders

,,Dan kom je 1-2 voor en heb je daarna nog genoeg kansen om het uit te spelen. Maar het lijkt erop dat we te vaak voor eigen succes gaan en we maken niet de juiste keuzes, dat is kwalijk. Zo blijft de tegenstander hoop houden en dan krijgen ze een penalty. We moeten niet denken dat het binnen is en achteruit zakken. We moeten blijven drukken en ze kapot spelen", zei De Jong, die niet in de laatste plaats naar zichzelf keek. ,,We hebben allemaal gefaald vandaag. Ik baal er verschrikkelijk van dat we hier niet de drie punten pakken.”

Simons: ‘Het is onbegrijpelijk’

Ook Xavi Simons, weliswaar nog één van de doelpuntenmakers, kon het niet geloven dat PSV er maar twee wist te maken en uiteindelijk nog tegen een gelijkmaker aanloopt tegen tien man. ,,Het is onbegrijpelijk, dat weet iedereen", zei de maker van de 1-1. ,,Je vecht voor de titel en dan laat je hier zomaar twee punten liggen. De kansen die je creëert moet je erin schieten en de wedstrijd afmaken. Je moet gewoon goals scoren, maar het is niet alleen dat want er werd soms ook slecht verdedigd. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik ben teleurgesteld, meer kan ik niet zeggen.”

Volledig scherm Xavi Simons. © Pro Shots / Johan Manders

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.