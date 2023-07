PSV’er Luuk de Jong: ‘Als je kampioen wil worden, moet je er alles voor over hebben’

Met video Nederlan­der na hattrick topscorer in Conference League, 29 (!) penalty's bij ander duel in voorronde

De eerste voorronde van de Conference League is een enorm succes geworden voor Oege-Sietse van Lingen. De 23-jarige Fries hielp zijn Luxemburgse club Dudelange met een hattrick tegen het Ierse St Patrick’s Athletic een stap dichter naar het hoofdtoernooi. Zijn ploeg won het uitduel in Dublin met 2-3, nadat de Ieren vorige week ook in Luxemburg al met 2-1 waren verslagen.