PSV zonder Gakpo en Götze: ‘Volendam zal zich tot tanden toe wapenen’

De ploeg van Roger Schmidt kan in Noord-Holland de laatste acht van het bekertoernooi bereiken. ,,Op een enkeling na is mijn ploeg hersteld van de inspanning die we tegen Sparta hebben moeten leveren”, zei Schmidt vanmiddag. ,,Na de laatste training kan ik bepalen welke spelers fit genoeg zijn voor een basisplek”



Schmidt onderschat FC Volendam zeker niet. ,,In de vorige ronde heeft iedereen kunnen zien dat De Graafschap het ons lastig maakte. Mijn ploeg moet met de omstandigheden om kunnen gaan en uiteindelijk telt maar een ding: kwalificatie voor de kwartfinale. We treffen een ploeg die we niet wekelijks in de eredivisie zien en dat is voor mij één van de charmes van het bekervoetbal. Ik weet zeker dat zij zich tot de tanden toe zullen wapenen.”