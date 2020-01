PSV ziet ook Mitroglou met blessure uitvallen

Racisme­zaak FC Den Bosch naar tuchtcom­mis­sie KNVB

6 januari De aanklager betaald voetbal heeft de zaak van FC Den Bosch over de spreekkoren jegens Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira doorverwezen naar de onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal. De Brabantse club was in beschuldiging gesteld voor wanordelijkheden door een deel van de aanhang in het duel met Excelsior op 17 november vorig jaar.