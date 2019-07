PSV zeker van Europees hoofdtoernooi als de ploeg bij FC Basel overleeft

PSV-FC Basel

Bij winst: PSV gaat naar de derde voorronde van de Champions League. De tegenstander is dan LASK Linz uit Oostenrijk. Bij verlies: PSV krijgt 280.000 euro en gaat naar de derde voorronde van de Europa League. Mogelijke tegenstanders: Sturm Graz of FK Haugesund.

Derde voorronde Champions League

Tegenstander: LASK Linz (Oos)

Bij winst: Plaatsing voor play-offs, waarin Dinamo Kiev, Krasnodar, Club Brugge of FC Porto mogelijke tegenstanders kunnen zijn.

Bij verlies: PSV gaat naar de groepsfase van de Europa League. Gegarandeerd: Plaatsingspremie (2,92 miljoen euro), Coëfficiëntpremie (rond 3 miljoen euro), recettes (meerdere tonnen per duel), marketpool (vele tonnen) en wedstrijdpremies (570.000 per zege in de groepsfase en 190.000 per remise).