PSV worstelt zich in Breda naar zevende overwinning op rij

Het liep stroef bij de Eindhovenaren, die in de tweede helft een overwinning uit het vuur wisten te slepen. Dankzij goals van Luuk de Jong en Donyell Malen (kort voor tijd) eindigde het duel in 0-2. In de eerste helft maakte PSV weinig indruk en ook na rust kreeg de ploeg moeilijk grip op het door het thuispubliek fel aangemoedigde NAC.



Vooraf hadden weinigen rekening gehouden met een moeizaam duel voor PSV, dat in NAC een tegenstander in crisis trof. De Bredanaars stonden zeventiende in de eredivisie. Ze legden veel passie in het spel en timmerden achterin het centrum goed dicht. PSV kreeg weinig uitgespeelde kansen, maar was net na rust toch een keer succesvol. Uit een voorzet van José Angelino scoorde De Jong en dat was al zijn vijfde treffer van het seizoen. Voor de Spanjaard betekende het de vierde assist in de eredivisie van dit nog prille voetbaljaar.