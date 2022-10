PSV worstelt invulling van de spitspositie: dit is waarom Luuk de Jong zo gemist wordt

Slaapver­wek­kend NAC bezondigt zich aan foeilelijk voetbal

Zo armoedig en zo vreugdeloos is NAC - VVV (1-2) dat de wedstrijd het aankijken niet waard is. Dat VVV de gelukkigste is, dankt het aan de aanvallende onmacht en het defensieve geklungel van de thuisploeg.

1 oktober