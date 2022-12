PSV wint besloten oefenduel met Poolse koploper dankzij vier verschillende doelpuntenmakers

Bas Nijhuis over KNVB-be­sluit: ‘Als ik vind dat ik iets moet uitleggen, dan ga ik het uitleggen’

Scheidsrechters hoeven zich in het Nederlandse profvoetbal voortaan niet meer op tv te verantwoorden over beslissingen na afloop van wedstrijden. Over die keuze van de KNVB klinkt nu al kritiek. ,,We gaan op deze manier ver terug in de tijd.”

