PSV wil zaak met weggezonden Ruud Brood netjes oplossen

Brood, de laatste jaren eerste assistent bij PSV, voelde vorige week kennelijk al nattigheid, omdat hij met een tweet kwam waarin hij aangaf dat hij zijn woord aan PSV had gegeven en dat er onjuiste berichtgevingen over hem circuleerden. Hij wachtte niet af, zo stelde zijn kamp, maar had al een mondelinge verbintenis met PSV. Of hij zijn woord had gegeven, was niet onbelangrijk, maar toen was al duidelijk dat zijn positie in het geding was.



PSV wil de zaak met Brood netjes oplossen, zo gaf de club dinsdag in een persbericht aan. De afgelopen drie jaar had de Gorinchemmer een belangrijke tactische rol in de staf.