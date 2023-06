PSV wil Xavi Simons langer binden en heropent gesprekken

Zowel PSV als Simons willen snel duidelijkheid richting het komende seizoen, om daar volledig gefocust aan te kunnen beginnen. PSV wil Simons meer loon, meer verantwoordelijkheid en een langer contract met betere voorwaarden aanbieden. In ruil daarvoor willen de Eindhovenaren wel dat een verkoopclausule voor Simons ten gunste van Paris Saint-Germain verdwijnt.

Simons bedong vorig jaar dat hij terug kan naar Parijs, als hij dat zelf zou willen. Dat kan in bepaalde tijdvakken voor een bedrag van zes miljoen euro, zo bleek dinsdag. Het bedrag kan door bonussen of andere clausules hoger worden. Eerder werd aangenomen dat PSG altijd twaalf miljoen euro voor hem zou moeten afrekenen, als Simons zelf terug zou willen naar de Franse hoofdstad.

Aan andere clubs kan PSV deze zomer vragen wat de Eindhovense club wil, mocht het tot een transferverzoek komen. PSG kan Simons komende zomer niet doorverkopen of doorverhuren bij een eventuele terugkeer, zo is duidelijk. Dit is contractueel uitgesloten.