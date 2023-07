PSV wil oud-speler Stijn Schaars als assistent toevoegen aan staf Peter Bosz

PSV ziet in Schaars misschien een toekomstig hoofdcoach, maar hij is nog maar net begonnen aan zijn trainersloopbaan en moet zijn diploma’s zelfs nog halen. Bekend is dat algemeen directeur Marcel Brands zeer gecharmeerd van hem is.

Schaars was afgelopen seizoen trainer van PSV onder 16 en zou dit seizoen met die lichting ‘meegaan’ naar PSV onder 17. PSV is op zoek naar een assistent met ‘PSV-dna’ voor de technische staf en daarvoor passeerden verschillende namen de revue. Schaars is in beeld, waar eerder ook de namen van Boudewijn Zenden, Theo Lucius, Adil Ramzi en Wilfred Bouma vielen.

Zenden

Zenden was ook in beeld voor de raad van commissarissen van PSV, maar gaat die klus eveneens niet aanvaarden. De andere drie oud-PSV'ers blijven gewoon hun huidige rol in de jeugdopleiding vervullen. Lucius is trainer van PSV onder 18, Ramzi van Jong PSV en Bouma assistent bij Jong PSV.

Naar verwachting kan Ben Kinds de vacature bij PSV onder 17 invullen, als Schaars instapt onder Bosz. Kinds was vorig seizoen al hoofdtrainer en zou nu assistent bij PSV onder 18 worden.