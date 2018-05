PSV wil Lozano handje helpen in strijd om topscorerstitel

Hirving Lozano heeft vanmiddag in het thuisduel van PSV met FC Groningen een missie. Hij wil in het sluitstuk van de competitie dolgraag topscorer van de eredivisie worden en PSV gaat proberen hem daarbij te helpen. Het zou zowel voor de Mexicaan als de club een groot succes zijn als ook deze eretitel nog in de Eindhovense kampioensboedel valt. ,,Hij moet het uiteindelijk zelf doen", zei trainer Phillip Cocu in aanloop naar het duel, dat vooral om de sportieve eer gaat. ,,Als de mogelijkheid er is, zal het team niet nalaten hem te helpen."

Lozano heeft daar geen boodschap aan. Weet hij Alireza Jahanbakhsh nog van de troon te stoten, dan krijgt zijn toch al geslaagde seizoen bij PSV nog een gouden randje. Met 17 treffers is Lozano nu virtueel vice-topscorer. Jahanbakhsh maakte vooralsnog een goal meer en speelt met AZ thuis tegen het in 2018 ontluisterend presterende PEC Zwolle.

Veldgoals

Lukt het Lozano om zijn ambitie te verwezenlijken, dan zal dat zijn marktwaarde in de komende zomer waarschijnlijk niet wezenlijk beïnvloeden. Veel belangrijker daarvoor zal zijn wat hij op het WK presteert. Toch geeft het PSV gevoelsmatig wellicht enig comfort om hoog in de boom te gaan zitten, op het moment dat clubs zich met een stapel bankbiljetten melden. Bijzonder aan de goals van Lozano is dat ze stuk voor stuk uit open spel zijn ontstaan, nul dus na een spelhervatting. Juist dat miste PSV vorig jaar, in een seizoen waarin het maken van doelpunten stukken lastiger ging dan nu. PSV kreeg toen maar 23 tegengoals in een hele competitie, tegen al 39 nu. Het grote verschil zit in het aantal zelf gemaakte goals, dat nu op 87 staat en vorig jaar na een heel seizoen op 68.