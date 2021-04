PSV wil komst van Drommel snel afronden, clubs komen uit op zo'n 3,5 miljoen

FC Twente heeft water bij de wijn gedaan, zoveel is duidelijk. Drommel kost PSV waarschijnlijk zo'n 3,5 miljoen euro, waarbij er waarschijnlijk ook nog een aantal clausules is afgesproken. Hij moet komend seizoen de nieuwe eerste doelman van PSV worden, dat ook Yvon Mvogo nog een jaar onder (huur)contract heeft.



De belangstelling van PSV voor Drommel lekte begin vorige maand al uit. Daarna liepen de onderhandelingen heel stroef, zelfs toen PSV met Drommel een akkoord had bereikt.



De 1,92 meter lange Drommel maakte in de zomer van 2014 de overstap van IJsselmeervogels naar FC Twente. Hij keepte tot op heden 131 wedstrijden in de hoofdmacht van de club uit Enschede en kreeg daarin 198 tegentreffers te verwerken. Drommel werd dit seizoen 40 keer geklopt in 29 wedstrijden. FC Twente begon goed aan het seizoen, maar won in 2021 alleen nog maar bij FC Emmen en Vitesse. De laatste thuiszege dateert van 31 oktober tegen PEC Zwolle.