PSV wil Feyenoord en AZ achterna richting poulefase Europa League

NAC zonder de steun van de Yellow Army tegen Jong Ajax en Cambuur

29 september De algemeen directeur van NAC noemt het kabinetsbesluit om voorlopig geen publiek toe te laten in de voetbalstadions ‘een steek in ons hart’. Over de (financiële) gevolgen voor de Bredase club, kon Mattijs Manders maandag niks zeggen. Eerst het managementoverleg van dinsdag afwachten, liet hij weten.