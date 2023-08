PSV wil doorpakken na succes in Johan Cruijff Schaal, op het veld én op de transfermarkt

Met video Peter Bosz na winst Johan Cruijff Schaal: ‘Ik ben nu toch geen andere trainer? Dit is eigenlijk nog een prijs van Ruud’

Peter Bosz was een trotse trainer na de winst van PSV op Feyenoord in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. ,,PSV wint deze prijs voor de veertiende keer. We winnen de prijs die de naam van de beste voetballer ooit draagt voor een symbolische veertiende keer”, wees hij op het rugnummer van zijn idool. “Hoe mooi en bijzonder is dat?”