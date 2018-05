PSV wil contract Luuk de Jong tot 2021 verlengen

Afgelopen winter was De Jong nog nadrukkelijk in beeld bij het Mexicaanse Club América, maar PSV liet hem niet vertrekken. In april vierde De Jong vervolgens zijn derde landstitel met de Eindhovenaren. Club América zou De Jong nu opnieuw begeren, maar een transfer is vooralsnog niet aan de orde. Wel brachten zijn zaakwaarnemer Louis Laros en vader George de Jong vorige week een informeel bezoek aan de Mexicaanse club.