PSV werkt volop aan komst nieuwe aanvaller: Carlos Vinícius van Benfica een van de kandidaten

Een van de kandidaten die PSV voor de spitspositie op het oog heeft, is Carlos Vinícius van Benfica, die vorig seizoen werd verhuurd aan Tottenham Hotspur. Hij heeft in Portugal nog een contract tot medio 2024.

Schaken op meerdere borden

Ook de Eindhovense club zou hem graag willen huren. Onduidelijk is nog of dat lukt, maar PSV zet in ieder geval hoog in. De 26-jarige spits komt op dit moment niet in actie bij de Portugese topclub en heeft meerdere aanbiedingen gekregen, onder meer van Eintracht Frankfurt. PSV schaakt zelf op meerdere borden, omdat het nog niet zeker is dat Vinícius naar Eindhoven kan komen.