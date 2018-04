PSV wéér in conclaaf met Chelsea over Van Ginkel

PSV heeft Van Ginkel (25) al drie keer gehuurd van Chelsea en of dat een vierde keer gaat gebeuren of dat de club hem nu kan kopen, is onduidelijk. Van Ginkel is bij Chelsea nu ingedeeld in een groep spelers die verhuurd mag worden. De aanvoerder was dit seizoen met veertien treffers, waarvan negen vanaf de stip, van grote waarde bij het kampioenschap van de club.

Dat was ook in seizoen 2015-2016 al zo, toen hij voor een halfjaar overkwam vanuit Engeland. In voetbaljaar 2016-2017 was Van Ginkel er ook vanaf de winterstop, maar was de achterstand van PSV in januari al te groot om de landstitel nog te bemachtigen.



Marco van Ginkel startte bij PSV 55 keer in de basis en in die duels pakte PSV 140 punten. Hij scoorde 29 keer in die duels. Sinds begin dit seizoen is hij aanvoerder van de club.