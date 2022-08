PSV wacht fraai affiche met Arsenal in Europa League, Feyenoord onder meer naar Rome

Met Arsenal krijgt PSV een tegenstander van formaat in de Europa League voor de kiezen. Arsenal is de koploper in de Premier League met negen punten na drie duels. De ploeg van Mikel Arteta versterkte zich deze zomer onder meer met Oleksandr Zinchenko en Gabriel Jesus van Manchester City. PSV speelde eerder al drie keer tegen Arsenal in de poulefase van de Champions League, in 2002, 2004 en 2007.

De Eindhovenaren spelen ook tegen Bodø/Glimt en FC Zürich. Bodø/Glimt werd vorig seizoen kampioen van Noorwegen. De club uit het noorden van Noorwegen maakte vorig seizoen vooral indruk tegen AS Roma, dat met liefst 6-1 verloor van de Noren in de poulefase. In de kwartfinales was Roma echter te sterk voor de Noren. FC Zürich werd vorig seizoen kampioen van Zwitserland. Italiaans international Wilfried Gnonto speelt nog altijd bij de club, nadat hij in juli nog hard op weg leek naar Feyenoord.

Feyenoord

Feyenoord mag naar Rome voor een duel met Lazio. De Rotterdammers speelden in 2000 tegen Lazio in de Champions League. Het werd toen 1-2 in het Stadio Olimpico en 0-0 in de Kuip. Lazio werd vorig seizoen vijfde in de Serie A en staat nu achtste na twee speelrondes. Ciro Immobile is de grote blikvanger bij het team van coach Maurizio Sarri. Feyenoord keert met Lazio als tegenstander terug naar Rome, waar het in februari 2015 fout ging met misdragingen van meegereisde supporters. Vorig seizoen speelden de Rotterdammers nog de Conference League-finale tegen stadgenoot AS Roma.

FC Midtjylland, de tegenstander van Feyenoord uit Pot 3, werd vorig seizoen tweede in de Deense competitie. Albert Capellas is sinds kort de coach van de club. De Catalaan was van 2010 tot 2014 assistent-trainer van Vitesse. Sturm Graz is de vierde tegenstander en werd vorig seizoen tweede in Oostenrijk, achter de ‘vaste’ kampioen Red Bull Salzburg. Voormalig Sparta-spits Emanuel Emegha maakte onlangs de overstap van Royal Antwerp naar Sturm Graz. Feyenoord speelde in augustus 2000 al tegen Sturm Graz in de Champions League. Het werd toen 2-1 in Oostenrijk en 1-1 in Rotterdam.

De eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League wordt gespeeld op donderdag 8 september. De overige wedstrijden vinden plaats op 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november alvorens het WK voetbal in Qatar van start gaat.

Bekijk hieronder de volledige Europa League-loting:

