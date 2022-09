PSV voorkomt derde domper op rij dankzij late strafschop Cody Gakpo tegen stug RKC

Met videoPSV raakte de kruising, de lat en de paal, maar een goal viel er in Eindhoven heel lang niet. Tot de 96ste minuut hield RKC het droog tegen de ploeg van Ruud van Nistelrooij, die zo graag een portie vertrouwen uit het duel had geput. Via een strafschop kon Cody Gakpo alsnog de punten binnenwerken: 1-0. Bij RKC was de woede groot over de beslissing van Serdar Gözübüyük.

PSV startte met een totaal andere formatie en bracht bijvoorbeeld Ki-Jana Hoever in, die als rechtsback begon. Phillipp Mwene schoof daardoor naar links, terwijl Philipp Max een helft rust kreeg. Voorin was Anwar El Ghazi de spits van dienst bij PSV, terwijl Ismael Saibari aan de rechterkant begon. Op het middenveld kreeg Érick Gutiérrez een kans, omdat Ibrahim Sangaré door ziekte niet inzetbaar was.

Alle wisselingen hadden geen gunstig effect op PSV, dat het eerste half uur weinig voor elkaar kreeg. Daarna ontstond grote druk op het doel van Etienne Vaessen, die geluk had dat Cody Gakpo uit een vrije trap de kruising raakte. Daarna schoot Gakpo van een meter of twaalf ook nog een keer op de paal, in een mêlee van benen.

Na rust raakte ook Guus Til nog een keer de lat met een kopbal. PSV had een paar keer de handen vol aan RKC, dat op de been kon blijven omdat PSV geen echte klem kon zetten en te slordig was om de tegenstander minutenlang onder druk te zetten. RKC had nog een paar aardige mogelijkheden om tot een kans te komen maar faalde zelf ook voor de goal van Walter Benitez.

In de absolute slotfase pompte PSV de bal erin en kwam de ploeg goed weg omdat Xavi Simons een strafschop kreeg wegens een te hoog geheven been van Hans Mulder. Gakpo bleef koel en benutte na een opstootje van zo'n drie minuten het buitenkansje zonder problemen, waardoor PSV mee blijft doen bovenin de eredivisie. PSV heeft drie punten minder dan de nog foutloze koploper Ajax.

Na afloop sloeg de vlag nogmaals in de pan, nadat Gakpo verhaal ging halen bij Vaessen. De doelman van RKC was witheet, net als aanvoerder Michiel Kramer bij zijn interview bij ESPN kort na het laatste fluitsignaal. ,,Zonder deze achterlij­ke beslissing pakken wij een punt. Ik heb echt het gevoel dat kleinere clubs altijd aan het kortste eind trekken in dit soort situaties", zei de voormalig spits van onder meer Feyenoord.

