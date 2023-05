PSV viert bekerwinst met de fans, bekijk hier de mooiste plaatjes

Clubtopsco­rer Daryl van Mieghem (33) jaar langer bij FC Volendam

Daryl van Mieghem voetbalt ook komend seizoen bij FC Volendam. De eredivisionist meldt dat de 33-jarige topscorer in zijn aflopende contract een clausule had staan die bepaalde dat bij een bepaald aantal wedstrijden er sprake zou zijn van een automatische verlenging met een jaar. Die grens is bereikt waardoor de aanvaller in elk geval tot de zomer van 2024 aan FC Volendam verbonden is.