PSV viert 110-jarig bestaan met dit nieuwe uitshirt

LIVE eredivisie | Sparta treft degradatie­kan­di­daat FC Volendam

Sparta is na een sterk seizoen in de eredivisie al zeker van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De Rotterdammers spelen vandaag de uitwedstrijd tegen FC Volendam, dat nog niet zeker is van handhaving. De aftrap is om 18.45 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.