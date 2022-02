PSV verzuimt in Conference League afstand te nemen van Maccabi Tel Aviv

Eerste Conference League-treffer

Dat is ook niet gek, PSV begon het seizoen nog zo hoopgevend in de voorrondes van de Champions League, zakte vervolgens af naar de Europa League en maakte na de uitschakeling in dat toernooi nu dus zijn debuut in de derde Europese divisie. Daarin maakte Cody Gakpo al na 11 minuten de eerste treffer voor de Eindhovenaren: na een fijn passje van Mauro Júnior sneed de captain naar binnen en schoot hij de bal hard in het doel: 1-0.

Minder overtuiging na rust

In de tweede helft was het toch al een stuk minder overtuigend, PSV hoefde ook niet tot het gaatje te gaan tegen het wel erg povere Maccabi. De ploeg uit Israël beet via Brandley Kuwas nog wel wat van zich af, maar ook de voormalig buitenspeler van Heracles Almelo lukte het niet om het doel van Joël Drommel onder vuur te nemen. PSV stelde daar ook weinig tegenover.



Gakpo was de enige die nog in de buurt van een doelpunt kwam, maar het bleef bij 1-0. En dus houdt PSV de tegenstander nog in leven en moet de ploeg ervoor waken dat het volgende week in Tel Aviv niet uitglijdt en dus strandt in de tussenronde van de Conference League.