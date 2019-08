PSV verlengt contract van Donyell Malen tot 2024: ‘Ik weet zeker dat ik hier nog veel kan leren’

NAC hengelt Spaanse linksback Javier Noblejas voor twee jaar binnen

20:06 Francisco Javier García-Noblejas Hernanz, voetbalnaam Javier Noblejas. Dat is de nieuwe linksback van NAC. De 26-jarige Spanjaard komt transfervrij over van Sporting Gijon en voegt zich woensdag bij zijn nieuwe teamgenoten in Zundert.