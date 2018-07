PSV van start in Zwitserland: Hendrix en Zoet trainen nog apart

NAC zoekt verster­king voor de as, doelman hoogste prioriteit

9 juli Ze zaten in Made gebroederlijk naast elkaar; Luka Ilic, Mohammed Aminu en Erik Palmer-Brown. In actie kwamen de talenten van Manchester City zaterdag niet. Mitchell van der Gaag legt uit waarom: ,,We zijn afhankelijk van het papierwerk. Dat moet eerst in orde zijn.”