PSV troeft Europese topclubs af en verlengt met Piroe

Piroe (19) is de topscorer van Jong PSV en tevens aanvoerder van het team. Hij wil zich in Nederland verder ontwikkelen en nadat hij met zijn familie goed na heeft gedacht over de toekomst koos hij voor een langer verblijf bij PSV. Piroe is tevreden over de ontwikkeling die hij sinds 2014 heeft doorgemaakt in Eindhoven. Clubs als Juventus, Hoffenheim en Mainz visten zo achter het net.